Gruppi consiliari al Vermexio, nasce Forza Italia Berlusconi per Siracusa

Costituito il gruppo consiliare Forza Italia Berlusconi per Siracusa, con capogruppo il consigliere Ferdinando Messina, e vice Federica Barbagallo.

A comporre il gruppo anche Giovanni Boscarino e Alessandro Di Mauro.

Il Gruppo ha iniziato a valutare i temi di grande discussione per la Città, come il problema della gestione dei rifiuti e l’apertura e messa in sicurezza di scuole e asili.