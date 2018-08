Primi gruppi consiliari al Vermexio, nasce Democratici per Siracusa

Si è costituito il gruppo consiliare "Democratici per Siracusa", con a capo il consigliere Salvatore Costantino, spalleggiato da Michele Buonomo e Andrea Buccheri.

Si tratta di un gruppo consiliare molto vicino al sindaco Francesco Italia.

"Apprezzo la fiducia che i colleghi mi hanno accordato, e mi auguro che questo gruppo possa diventare con il tempo sempre più coeso nel rafforzare ulteriormente l'intesa con l'Amministrazione e la restante coalizione. Tra noi 3, sin da subito, c’è stata piena intesa sul percorso politico da intraprendere, ovvero quello del "Fare" e non soltanto del Dire. Noi consideriamo la politica come servizio per la comunità cittadina".

"Riteniamo Italia il miglior sindaco - dicono - che questa città potesse esprimere, ma se le dinamiche della politica dovessero portarci su posizioni in antitesi valuteremo di volta in volta l'atteggiamento più congeniale per il bene della città. E’ un atteggiamento che assumeremo anche in occasione del prossimo Consiglio comunale dove si voterà per l'elezione del presidente del civico consesso: una figura cardine che dovrà rispondere non solo ad una naturale e scontata convergenza di natura politica/programmatica, ma anche ad un profilo di altissima personalità a garanzia del regolare svolgimento dei lavori dell'intero Consiglio comunale".