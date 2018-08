Pensioni d'oro, Di Maio: "no passi indietro, a settembre la legge"

"La nostra proposta di legge sulle pensioni d'oro come al solito ha tanti nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini. La maggior parte di loro lo farà nell'ombra perché ha paura di metterci la faccia. La nostra infatti è una legge di puro buon senso: dai 4.000 euro in su ognuno prende la pensione in base ai contributi che ha versato. Nessun privilegio per nessuno".

Così il vicepremier Luigi Di Maio su un social network annunciando che il governo non farà "un passo indietro finché pensioni d'oro e vitalizi sui deputati non saranno che un ricordo. A settembre si parte in commissione a discutere testo legge".

"Lo dico chiaro a tutti quelli che cercano in tutti i modi di arrivare a me, ai ministri e ai parlamentari per farci pressionem - afferma il vice-premier - Le pensioni d'oro saranno tagliate e non importa quanto potente sei stato e quanti gruppi di potere e lobby hai che esercitano pressioni sui vari ministeri o parlamentari"