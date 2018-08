Tv, Fiorello: prontissimo per il nuovo show in Rai

"Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando": così Fiorello all'ANSA, rompendo il silenzio sul suo nuovo, attesissimo, varietà che, secondo indiscrezioni, mai ufficializzate né da lui né da viale Mazzini, sarebbe dovuto andare in onda in 4 puntate sulla rete ammiraglia in autunno, in diretta da un teatro tenda da allestire nell'area di Tor di Quinto.