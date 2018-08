Siracusa, il consigliere Burgio: "Necessaria pulizia e bonifica nell'area adiacente la scuola materna Eroi di Nassirya"

Un intervento di pulizia e bonifica al verde pubblico, in particolare nella zona adiacente alla scuola materna Eroi di Nassirya in via Algeri.

A chiederlo è il consigliere comunale del Movimento cinque stelle, Francesco Burgio. Una vera e propria bacchettata all'assessore all'ambiente, Pierpaolo Coppa: "Chiedo all'assessore ambiente Coppa di sollecitare chi di competenza a rendere vivibile e pulita quest'area di via Algeri adiacente la scuola materna Eroi di Nassirya restituendola ai bambini del quartiere".

Cartacce, cattivi odori e spazzatura di ogni genere regnano indisturbati.

Sicuramente non si tratta dell'unica zona di verde pubblico che necessita interventi, ma a settembre riaprono le scuole. Questo cambia tutto.