Nuovo ospedale Siracusa, Santino Armaro replica all'assessore Razza: "Area individuata"

Rimbalzano le accuse sulla mancata riuscita del nuovo ospedale di Siracusa. I soldi ci sono, adesso tocca al Comune individuare l'area: questo, in estrema sintesi, il messaggio dell'assessore comunale alla Sanità, Fabio Moschella, a seguito di un incontro con l'assessore regionale Ruggero Razza.

Non ci sta l'ex presidente del Consiglio comunale, Santino Armaro, che in un post su facebook scrive:

"Il Consiglio Comunale di Siracusa, nella seduta del 7 luglio 2017, ha approvato l'area da destinare al nuovo ospedale della città!! Piuttosto l'ASP ha redatto il Progetto?".