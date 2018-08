Miguel Angel Sainz Maza alla Sicula Leonzio

Lo spagnolo Miguel Angel Sainz-Maza è un nuovo rinforzo della Sicula Leonzio. L’esterno offensivo ha sottoscritto con la società bianconera un contratto annuale.

“Sono venuto qui con tanta voglia perché affascinato da un progetto serio. La società – ha dichiarato il giocatore - mi ha preso per dare il mio contributo e sono convinto di poter essere utile alla causa. Ho fatto tanta esperienza in serie C, ho 25 anni e spero che questa sia un’occasione importante per dimostrare tutte le mie qualità. Il mio ruolo ideale? Esterno d’attacco o trequartista, poi ovviamente deciderà il mister”.