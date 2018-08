Canicattini Bagni, via alla 36esima edizione del Raduno Bandistico Nazionale

Prende il via a Canicattini Bagni al suo 36esimo appuntamento con il grande pubblico il Raduno Bandistico Nazionale "Nino Cirinnà", come sempre, da Venerdì 24 Agosto 2018 a Domenica 26, con tre giorni di sfilate delle Bande per le vie cittadine e di concerti sul palco di Piazza XX Settembre.

Consolidato tra i più importante eventi musicali della Sicilia, il Raduno Bandistico della “Città del Liberty e della Musica” è organizzato, con il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni, dall'Associazione Musicale "Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni", uno dei complessi bandistici più antichi dell’isola con i suoi 148 anni di storia, presieduta dal Dott. Sebastiano Scaglione e diretta dal M° Sebastiano Liistro, che è anche Direttore Artistico della manifestazione