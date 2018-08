Augusta, manca l'aggiornamento Haccp: sanzione di 2mila euro a casa di riposo

Carabinieri e Nas sono stati impegnati in un controllo in una Casa di Riposo per anziani sita nel centro urbano di Augusta.

Dagli accertamenti è stato riscontrato il mancato aggiornamento delle schede HACCP (analisi dei rischi e punti critici di controllo), per il quale veniva contestata una contravvenzione amministrativa di circa 2000 euro.