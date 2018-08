Rosolini, incidente in centro: 16enne trasportato d'urgenza in ospedale

Due autovetture e un ciclomotore sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, ieri sera, nel centro di Rosolini. Illesi gli automobilisti, mentre il giovane alla guida del ciclomotore, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale "G. Di Maria" di Avola, dove è stato operato d’urgenza. Da una prima versione dei fatti accaduti il ciclomotore avrebbe urtato una delle autovetture coinvolte che, a seguito dell’incidente, avrebbe urtato il terzo veicolo coinvolto.

Indagini in corso per capire le dinamiche dell'incidente.