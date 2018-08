Canicattini Bagni, 3 i progetti del Servizio Civile Nazionale approvati al Comune

Sono tre i progetti del Servizio Civile Nazionali approvati al Comune di Canicattini Bagni dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, e come già lo scorso anno, impiegheranno 15 giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il 28° anno di età.

A darne notizia è il Sindaco Marilena Miceli, rendendo noti i nomi dei tre progetti e i giovani che vi verranno impiegati:

• “Il cerchio magico 2018”, con 4 giovani in servizio di assistenza ai minori;

• “Nonni in prima linea 2018” con 6 giovani per assistere gli anziani, in particolare quelli soli e non auto-sufficienti;

• “Tutti pazzi per l’ambiente 2018” che prevede l’impiego di 5 giovani a supporto dei servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata dei rifiuti.

I progetti avranno la durata di mesi 12 e i volontari saranno impiegati per circa 30 ore settimanali con un totale di 1400 ore nell’anno.

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, deve essere indirizzata a:

Comune di Canicattini Bagni, via XX Settembre n° 42 – 96010 Canicattini Bagni o inviata tramite PEC all’indirizzo comune.canicattinibagni@pec.it e dovrà pervenire entro il 28 Settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro e non oltre le ore 18:00).