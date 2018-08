Pachino, domani la Festa della Pigiatura: presente Confartigianato

Giunge alla quinta edizione la Festa della Pigiatura a Pachino, che si terrà domani al Museo del Vino di Nele Nobile. Tra i partner dell'evento Confartigianato Imprese Siracusa.

"Il vino non è solo uno dei tanti prodotti di eccellenza del nostro territorio – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa, Daniele La Porta – è un bene comune che, nel corso della storia, si è ricavato il ruolo di vero e proprio catalizzatore culturale, sociale ed imprenditoriale. Il vino è conoscenza esperenziale ed intellettuale collettiva fondata sul complesso rapporto tra l'ambiente e le persone che in questo ambiente vivono e lavorano – continua La Porta – conferendo alla comunità e al territorio in cui operano una reputazione di alto livello. Per questi motivi Confartigianato non può che essere onorata di sostenere e divulgare l'iniziativa di Nele Nobile".

Confartigianato Siracusa, dalle 19, darà vita a una diretta Facebook sulla propria pagina.