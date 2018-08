Siracusa, nuovo ospedale: l'impegno dell'assessore Razza

Al prossimo consiglio comunale si potrebbe parlare dell'area da destinare al nuovo ospedale di Siracusa. A dirlo è l'assessore comunale alla Sanità, Fabio Moschella, il quale ha incontrato, insieme al deputato regionale Giovanni Cafeo, l'assessore regionale Ruggero Razza.

"La Sicilia ha una dotazione di seicento milioni di euro circa, a Siracusa ne saranno destinati centoventi più le eventuali somme legate all’aggiornamento dei costi progettuali" - spiega Moschella.

"Il Muscatello di Augusta manterrà la qualifica di presidio di zona disagiata per l’elevato rischio ambientale, pronto a ospitare un Centro di alta specializzazione per le patologie oncologiche" - continua Moachella - "Il progetto di rimodulazione della rete ospedaliera sarà affidato alla valutazione finale del tavolo nazionale cui partecipano i ministeri della Salute e dell’Economia. Questo documento permetterà anche, dopo le stabilizzazioni e le mobilità già avviate, di riaprire I concorsi e dare finalmente serenità e prospettiva a tutto il comparto. All’assessore Razza ho riproposto il problema del 118 in Ortigia".

"Mi auguro - ha concluso Moschella - si creino i presupposti per fare uscire la nostra città da una condizione di arretratezza strutturale e tecnologica che penalizza utenti e operatori e che rende costantemente precario il diritto ad un bene primario come la salute".