Siracusa, droga in casa: arrestato Francesco De Carolis

E' stato arrestato in flagranza di reato, dalla Polizia di Stato, Francesco De Carolis, 45 anni, siracusano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 51 grammi e 22 stecche della stessa sostanza già pronta per lo spaccio, per un peso complessivo di 32 grammi.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.