Siracusa, detenuto appicca fuoco nella cella del carcere

Non si conoscono i motivi che hanno portato un detenuto a dare fuoco alla propria cella nel carcere di Siracusa. L'episodio si è verificato oggi, e non è stato l'unico caso di trambusto nelle carceri in Sicilia.

Proprio questa mattina due aggressioni da parte dei detenuti ai danni della polizia penitenziaria: una si è consumata a Trapani e l'altra nel Messinese.

"È evidente - dichiara il Segretario Generale Aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra - che l’unico filo conduttore che può unire tutte queste criticità sia la carenza di organico che interessa tutti gli Istituti siciliani e che sono il frutto del taglio indiscriminato voluto dalla Legge Madia che da un giorno all’altro ha ridotto gli organici del Corpo Di Polizia Penitenziaria"