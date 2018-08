Pachino e Rosolini, due casi di lite in famiglia

Due liti in famiglia si sono consumate ieri, per le quali è stato necessario l'intervento dei Carabinieri. La prima a Pachino, dove una donna avrebbe riferito che il marito, col quale è in fase di separazione, avrebbe messo a soqquadro l’appartamento, rompendo inoltre alcuni mobili e suppellettili.

A Rosolini, invece, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite tra coniugi, al termine della quale uno dei due si sarebbe allontanato dall’abitazione. I Carabinieri, immediatamente giunti sul posto, hanno calmato la donna ed atteso l’imminente rientro del marito.