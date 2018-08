Siracusa, non si arrende alla fine del suo matrimonio e la perseguita

Aveva cambiato abitudini, l'aveva già denunciato per maltrattamenti in famiglia, ma lui non ne voleva proprio sapere di troncare quella relazione. Ancora aggressioni e ancora minacce nei confronti nei confronti dell'ex moglie che invece di lui non ne voleva sapere proprio nulla.

I Carabinieri erano intervenuti già tre volte in soccorso della donna, fino a ieri sera, quando l'uomo ancora una volta si è presentato sotto casa di lei offendendola.

I militari lo hanno portato in caserma e denunciato a piede libero per aver commesso il reato di atti persecutori ed allontanato d’urgenza da quella abitazione.