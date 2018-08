Siracusa, violenta aggressione ai danni di un ragazzo: indagini in corso

Una violenta aggressione con calci e pugni si è consumata ieri in Ortigia ai danni di un ragazzo. A chiamare i carabinieri un passante. Al momento dell'arrivo dei militari è partito un fuggi fuggi generale di passanti, vittima e aggressore.

Le indagini sono in corso per ricostruire le identità e il movente dietro l'aggressione.