Siracusa, lavoro nero e sfruttamento: smantellata baraccopoli. Senz'acqua e corrente avrebbe ospitato centinaia di braccianti agricoli

Una grande baraccopoli abusiva pronta ad ospitare centinaia di cittadini stranieri, impegnati nei lavori stagionali nelle campagne di Cassibile. Strutture fatiscenti, totale mancanza di igiene, assenza di acqua e corrente elettrica, e cumuli di spazzatura: là dentro si sarebbe svolta l'intera vita dei braccianti agricoli, prima il lavoro e poi una baracca adibita a casa. Adesso quella finta casa non c'è più. Tempestivo l'intervento dei Carabinieri che, questa mattina, in sinergia con il Comune di Siracusa hanno smantellato e bonificato l'area che accoglieva la baraccopoli in località Stradicò a Cassibile.

Personale Igm, dipendenti del Comune settore ambiente e servizi sociali, interpreti e volontari della Misericordia sono intervenuti insieme ai Carabinieri.

Al momento dell’intervento erano presenti 7 cittadini stranieri, tutti di sesso maschile e regolari sul territorio nazionale, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, tutti di nazionalità del Sud Sudan, che si sono allontanatisi spontaneamente.

Proprio sul fronte del lavoro nero nelle campagne i Carabinieri hanno già svolto, nel corso dell'anno, 29 accessi, controllato 236 lavoratori, di cui ben 34 irregolari, sospendendo 10 attività imprenditoriali ed elevando sanzioni ed ammende per circa 200.000,00 euro.

"L’attività di oggi rappresenta dimostrazione del costante impegno da parte dell’Arma dei Carabinieri di contrastare, nel territorio della Provincia ogni forma dì sfruttamento del lavoratore. - commenta il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, Colonnello Luigi Grasso - Il fenomeno del lavoro nero e, nello specifico, del caporalato, costituisce piaga sociale e forte rischio per il cittadino lavoratore ed è per questo che l’impegno per debellarlo deve essere massimo e costante. Desidero assicurare la disponibilità dei Carabinieri della Provincia di Siracusa ad ogni progetto, ad ogni azione, ad ogni iniziativa finalizzata nel senso. Per quanto attiene all’attività condotta nella mattinata odierna, ringrazio il Comune di Siracusa per l’ampia disponibilità dimostrata".