Siracusa, rifatta la segnaletica orizzontale in via Arsenale

Completati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Arsenale, nei pressi della zona Sbarcadero. A darne notizia è il consigliere comunale Giuseppe Impallomeni che dichiara: "Esprimo la mia soddisfazione per i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, particolarmente delle strisce pedonali e degli stop, in via Arsenale zona Sbarcadero. Necessari al fine di evitare gravi incidenti a pedoni ed automobilisti"