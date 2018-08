Siracusa, Vinciullo denuncia: "118, due ambulanze per tre postazioni"

Tre postazioni fisiche del 118 e solo 2 ambulanze. Questa la denuncia dell'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, il quale chiede le dimissioni dell'assessore regionale alla Sanità, ma punta il dito anche contro l'Amministrazione per la sua assenza.

"A Siracusa abbiamo tre postazioni, una in Ortigia, una all’Ospedale Rizza e una in viale Tica 39. - dichiara Vinciullo - A fronte di tre postazioni fisiche del 118, abbiamo solo 2 ambulanze invece di tre e, di conseguenza, coloro che hanno bisogno sono costretti ad attendere ora l’ambulanza di Priolo, ora quella di Floridia, ora quella di Fontane Bianche, nel caso in cui le stesse non siano utilizzate nei rispettivi comuni e creando a loro volta disservizi ai cittadini di quei comuni i cui cittadini restano totalmente scoperti."