Salvini dopo il crollo del Ponte a Genova: "studiamo la nazionalizzazione di Autostrade"

"Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnare miliardi ai privati e pagare miliardi agli italiani": così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato la possibilità di nazionalizzare Autostrade. Il vicepremier e ministro Salvini si dice intanto a favore di un

'grande piano di grandi opere pubbliche come quello lanciato dal presidente Trump'.

"Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore di una sana compresenza tra pubblico e privato. Ma il pubblico deve controllare", afferma Salvini, interpellato ad Agorà.

"Io non sono pro o contro Autostrade, pro o contro Benetton - ha aggiunto Salvini -. In questo caso il privato ha fatto un disastro ed è un privato molto ben pagato. Quel che faremo non sarà dettato da voglia di vendetta, ma di giustizia. Se dovremo tagliare taglieremo in fretta".

"Sì, è vero", la Lega votò il rinnovo delle concessioni ad Autostrade, ma "da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno", dice ancora Salìvini.

Sulla nazionalizzazione di Autostrade il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha una posizione diversa da Salvini: "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza".

M5S, Fi-Pd favorirono Benetton. Sistema insano di favori - "Negli anni i governi di centrodestra e centrosinistra hanno costruito un sistema insano di favori alle concessionarie, contribuendo in maniera determinante ad arricchirle a discapito della manutenzione delle nostre infrastrutture". E' l'accusa che il Movimento 5 stelle, dal suo blog, muove a Fi e Pd che hanno "deciso di schierarsi con i Benetton" e non con "la richiesta di giustizia e di sicurezza che arriva da milioni di italiani". "Con il Governo del Cambiamento tutte queste vergognose isole di privilegio verranno scoperchiate ed eliminate".