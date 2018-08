Siracusa, invasione di rifiuti nelle zone balneari e topi in tutta la città: i disagi

Dalla Borgata ad Acradina e anche Ortigia: da quasi tutti i quartieri della città arrivano segnalazioni di presenze di topi. In realtà non si tratta di una novità, visto e considerato che ogni anno la storia si ripete. Anche quest'estate, alla redazione di SiracusaPost.it, sono arrivate tantissime segnalazioni di cittadini che chiedono una pulizia e disinfestazione in città più frequente. Ad Acradina un residente ci racconta di una lotta impari con la presenza di topi sia all'interno che all'esterno del proprio giardino. Veri e propri ratti di fogna che, secondo qualcun altro, riescono anche ad arrivare ai piani più alti dei palazzi.

In Borgata il problema, se si vuole, è ancora maggiormente ampliato dalle case a piano terra, con i residenti che si trovano a dover convivere con presenze non gradite. Inutile ribadire la presenza di topi anche in Ortigia.

Disagi anche nelle zone balneari, dove la spazzatura continua ad accumularsi accanto ai cassonetti e talvolta invade anche la carreggiata stradale. Cattivi odori fortissimi.

La rabbia dei siracusani corre anche su facebook