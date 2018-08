Siracusa, turismo in crescita nei primi sei mesi dell'anno: record di presenze per il Parco della Neapolis

Cresce la presenza di turisti in tutta la Sicilia, eccellenza a Siracusa. A dirlo sono i dati elaborati del dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana in relazione alla fruizione del patrimonio artistico, museale e archeologico dell’Isola, su numeri che vanno da gennaio a giugno 2018, paragonati allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Parco archeologico della Neapolis, con particolare apprezzamento per l'Orecchio di Dionisio, ha contato in soli sei mesi ben 332 mila visitatori e 2,1 milioni di euro di incassi.

Il record siciliano, tuttavia, è ancora nelle mani del Parco Archeologico della Valle dei Templi che ha raggiunto 420 mila visitatori per 2,8 milioni di euro di incassi, in crescita di 70 mila ingressi e mezzo milione di euro. A pochissima distanza di pubblico, 417 mila, c’è il Teatro Antico di Taormina, che però resta il migliore di Sicilia sul fronte degli incassi, con poco più di 3 milioni di euro.

In totale in tutta l'Isola i visitatori sono stati circa 2,5 milioni, di cui 1,5 i paganti, per un incasso complessivo pari a 12,6 milioni di euro. Lo scorso anno erano stati 2,2 milioni i visitatori e 10,7 milioni di euro gli incassi.

I numeri potrebbero crescere a dismisura a seguito della stagione estiva