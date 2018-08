Siracusa, camposcuola Pippo Di Natale chiuso: la consigliera Russoniello "Intervenga il sindaco"

Ancora chiuso il camposcuola Pippo Di Natale. A sollevare il caso è la consigliera del Movimento cinque stelle, Silvia Russoniello.

"I lavori, dopo una lunga trafila, sono cominciati ad aprile. - dichiara Russoniello - Eppure c’era l’impegno di portare a termine la manutenzione straordinaria entro 60 giorni. Anche 90 giorni sarebbero stati accettati di buon grado dalle società sportive e dagli oltre 300 amatori che frequentavano la struttura per svolgervi, in pista o fuori pista, attività fisica all’aperto. In un incomprensibile silenzio, nessuno pare curarsi di quel cancello ancora chiuso. Chiediamo al sindaco Francesco Italia, peraltro fino a poche settimane addietro assessore allo Sport, di intervenire in prima persona anche per dirimere eventuali controversie che rischiano di inficiare il risultato finale. Come ad esempio il passaggio relativo alla figura del direttore tecnico della struttura, prevista dall'articolo 3 del regolamento del camposcuola ma non ritenuta necessaria dal Comune. O ancora la collaborazione con la sezione locale della Fidal, posto che l’interesse pubblico all’informazione sullo stato dell’arte e sulla fruizione della struttura pubblica è preminente. Motivi per i quali ho predisposto una apposita interrogazione consiliare. Il Pippo Di Natale è una struttura senza eguali in Sicilia. Bene i lavori e la nuova omologazione ma non sono accettabili i ritardi e le disattenzioni. Per oltre un mese si sono attese risposte da Milano circa le vibrazioni in pista, registrate tramite apposito apparecchio, e certificate su carta per la prevista omologazione, pare finalmente ottenuta senza alcuna comunicazione in merito sul sito dell'Ente. Così come sulla riapertura e l'utilizzo del camposcuola mancano ad oggi indicazioni chiare. E le società sportive siracusane, che a livello giovanile dominano il settore atletica in Sicilia, vedono purtroppo materializzarsi gli incubi peggiori, nonostante le rassicurazioni inizialmente espresse dal Comune".

"Il 7 settembre ci sono i campionati italiani - conclude - ed i giovanissimi atleti siracusani dovranno allenarsi a Catania, costretti alla spola continua da un cancello chiuso e pochissime comunicazioni al riguardo".