Siracusa, Fratelli d'Italia denuncia miasmi dalla zona industriale e lancia mobilitazione

Ancora intensi i miasmi provenienti dalla zona industriale. A lanciare l'allarme è Fratelli d'Italia, che denuncia anche una mancata trasparenza sul sito dell'Arpa, dove non risultano aggiornati i dati sulla qualità dell'aria.

"È necessario capire perché tali dati non sono disponibili online in tempo reale, visto che il sito internet è l'unico strumento a disposizione dei cittadini per monitorare la qualità dell'aria e verificare il rispetto delle normative poste a tutela della salute pubblica. - dice Paolo Cavallaro, Dirigente provinciale di Fratelli d'Italia - Fratelli d'Italia lancerà nei prossimi giorni iniziative importanti sia nel siracusano che a Roma e a Palermo e chiede a tutte le forze politiche di fare la propria parte"