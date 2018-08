I "clown-dottori" dell’Associazione Ridolina Onlus di Pisa fanno tappa a Canicattini Bagni

Nei 2000 chilometri percorsi per portare l'allegria a domicilio, l'associazione Ridolina Onlus di Pisa ha fatto tappa anche a Canicattini Bagni.

“Mettici la faccia, sali con Ridolina” è lo slogan con il quale la Dott.ssa “Doda”, al secolo Antonietta Oristano, uno dei “clown-dottori” dell’Associazione Ridolina Onlus di Pisa, che opera dal 2001 nell’ospedale S. Chiara della città toscana, nel reparto di oncoematologia pediatrica e trapianto di midollo osseo, in questo mese di Agosto va in giro per l’Italia per incontrare i suoi giovani pazienti.

Oggi la dottoressa Doda ha incontrato la sindaca e l'assessore Barbagallo.

"Ringraziamo la Dottoressa “Doda”, Antonietta Oristano, che abbiamo conosciuto in una sua pre-cedente visita nella nostra cittadina, per l’impegno e la vivacità che insieme ai suoi colleghi di Ridolina mette nel suo lavoro, nel curare i tanti bambini che si rivolgono al S. Chiara di Pisa – hanno detto il Sindaco Miceli e l’Assessore Barbagallo -. In loro non c’è solo tanta professionalità, ma soprattutto tanta umanità e dedizione che toccano il cuore e le nostre sensibilità. Una missione, quella di questi splenditi medici-clown, che inizia nei reparti ospedalieri e continua nelle case e all’interno delle famiglie e delle comunità dei loro piccoli pazienti. Preoccuparsi del loro percorso di vita, anche quando già in età adolescenziale o adulta, è qualcosa di straordinario, un’eccellenza di questo nostro Paese, che chiaramente tocca le nostre coscienze. Alla Dottoressa “Doda” e a tutta l’equipe di Ridolina, che non ci stancheremo mai di ringraziare, pertanto, abbiamo rinnovato tutta la nostra vicinanza e il nostro supporto".