Siracusa, sospetta una relazione extraconiugale della moglie e la picchia: denunciato

L'ha aggredita prima verbalmente, e poi fisicamente. Non sarebbe il primo episodio di violenza che una donna residente nel Messinese subisce da parte del marito per colpa di una gelosia accecante, ma ieri la donna ha chiesto l'aiuto dei Carabinieri. Quest'ultimi sono intervenuti, nel cuore della notte, nella zona balneare di Siracusa. Lui 30enne disoccupato con la fissazione che lei lo tradisca con un altro. La donna ha riferito che le violenze erano iniziate già da qualche anno, veri e propri atti di prevaricazione e prepotenza con anche ripetute percosse rivolti sia a lei stessa che ai figli minorenni. Lei è stata condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, dove le venivano riscontrate diverse ecchimosi guaribili in 15 giorni.

Lui è stato denunciato per maltrattamenti, minacce, violenza privata, lesioni personali e percosse.