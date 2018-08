Avola, trovato in possesso di marijuana e piantine di cannabis indica: arrestato

Continuano i controlli dei carabinieri nella zona di Avola, e in particolare nei pressi del Parco Robinson, alla Tonnara, al lungomare e in piazza Esedra.

Oltre alle varie sanzioni notificate per violazioni al codice stradale, dalla mancata assicurazione all'omesso uso del casco, sono scattate le manette per Sebastiano Germano, avolese, 37 anni, perchè trovato in possesso di circa 500 grammi di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e 8 piantine di “cannabis indica” dell’altezza media di 2 metri