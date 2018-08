Siracusa, Piazza d'Armi: Lealtà e condivisione "Più controlli"

Attivare uffici competenti finalizzati al controllo della realizzazione del punto ristoro realizzato in Piazza d'Armi, all'interno del Castello Maniace.

A chiederlo è l'associazione Lealtà e condivisione per Siracusa, una realtà molto vicina all'Amministrazione. La richiesta di maggiori verifiche a seguito delle dichiarazioni dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, il quale aveva prospettato difformità dell’opera rispetto a quanto autorizzato e adombrano possibili vizi nella stessa autorizzazione rilasciata.

"Confidiamo che si voglia riesaminare la questione con l’attenzione che essa merita" - scrive il portavoce Francesco Ortisi in una nota stampa