Siracusa, furti nelle zone balneari: arrestato 44enne catanese

Sarebbe Gianfranco Faro, 44 anni, catanese, il probabile autore di numerosi furti messi a segno all'interno di automobili parcheggiate nelle zone balneari della provincia di Siracusa.

Per lui la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette e la reclusione al carcere di Cavadonna.

Il provvedimento ieri, quando l'uomo non si è fermato all'Alt ad un posto di blocco, e dunque è partito un inseguimento sulla SS 114. L'uomo è stato raggiunto all'altezza dello svincolo per Priolo Gargallo. Lì l'arresto del 44enne, destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

La pena che deve scontare l'uomo è di 5 anni e 3 mesi di reclusione.

All'interno del mezzo sul quale viaggiava l'uomo, insieme a mogli e figli, è stato perquisito dagli agenti di polizia. Trovati parecchi caricabatterie ed altri oggetti rubati.