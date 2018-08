Pachino, 2 lavoratori in nero in un lido: sanzioni per 8.000 euro

Attività sospesa e sanzioni per 8.000 euro: questi i provvedimenti adottati dai Carabinieri nei confronti del titolare di uno stabilimento balneare del litorale di Pachino.

Nella giornata di ferragosto, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa e della Compagnia di Noto hanno eseguito una serie di controlli agli stabilimenti balneari, in uno di questi hanno accertato che 2 dei 4 lavoratori presenti non erano in regola. Da qui i provvedimenti sanzionatori.