Siracusa, oltre mille fedeli hanno pregato vicino al Quadretto della Madonna

Oltre un migliaio di fedeli e di pellegrini hanno pregato vicino al Quadretto miracoloso, dopo il montaggio della pedana in legno che facilita l’incontro ravvicinato con la Madonna delle Lacrime. I fedeli ricevono in dono una immaginetta con la preghiera alla Madonna preparata da Mons. Pappalardo nel 65° anniversario della Lacrimazione, possono scrivere una preghiera da depositare ai piedi della Madonna e sostare in preghiera.

Da oggi a lunedì 27 agosto il Santuario rimarrà aperto con orario continuativo dalle 7 alle 21. La pedana di legno sarà smontata martedì 28 mattina per le celebrazioni del 65° anniversario.