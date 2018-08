Cdm, decisi i contributi: destinati altri 28 milioni per Genova

Dal Governo la Regione Liguria e il Comune di Genova avranno altri 28,5 milioni in aggiunta ai 5 già stanziati per superare le prime emergenze dopo il crollo del ponte Morandi. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti dopo il consiglio dei ministri straordinario. "Avevamo urgenza di aggiornare l'ordinanza con cui è stato decretato lo stato di emergenza a materie che non vi erano contenute - ha detto Toti -. L'ordinanza è stata integrata con fondi per viabilità, trasporti su ruota e gomma, alloggi per gli sfollati più permanenti".

Toninelli riferisce il 27 alle Camere - Lunedì 27 agosto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, riferirà alle commissioni competenti e il 4 settembre ci sarà il voto delle risoluzioni in Aula sulle comunicazioni del governo.

Intanto sale a 43 il numero dei morti causati dal crollo di ponte Morandi. All'ospedale San Martino è morto uno dei feriti. Si tratta Marian Rosca, un autista romeno di 36 anni.