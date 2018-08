Avola, trovato in un dirupo della riserva di Cavagrande il corpo della donna scomparsa il 14 agosto

Era scomparsa da casa la sera del 14 agosto e da quel momento i familiari non avevano più saputo nulla di lei. Ieri il suo corpo senza vita , si legge su La Sicilia.it, è stato ritrovato in fondo ad un dirupo della riserva naturale di Cavagrande, tra Cassibile e Avola.

Si tratta di una 45enne: la donna era un’impiegata sposata con due figli; la sua auto è stata trovata davanti uno degli ingressi della riserva naturale. Da li sono iniziate le ricerche nella riserva che hanno poi dato esito positivo.

Il corpo è stato recuperato dall’equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco di Catania. Dalle condizioni in cui è stato trovato il corpo, la donna sarebbe morta già da alcuni giorni. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.