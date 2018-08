Avola, interdittiva antimafia per il lido Sun Sea Beach

Interdittiva antimafia per il Sun Sea Beach di Avola la cui titolare sarebbe la nuora di Michele Crapula, ritenuto dagli inquirenti a capo del clan locale.

Il provvedimento del Prefetto - come riporta La Spia.it - è stato eseguito ieri pomeriggio dalla Polizia ed è stato inviato anche al dirigente della Regione ed al Comune di Avola, per i rispettivi provvedimenti di revoca delle autorizzazioni.

Il mese scorso - come riporta ancora La Spia.it - il Prefetto aveva firmato le interdittive per le altre due attività facenti capo alla famiglia Crapula.