E' morto Kofi Annan, già segretario generale dell'Onu

Kofi Annan, l'ex segretario generale dell'Onu, è morto in Svizzera a 80 anni dopo una breve malattia.

Alle Nazioni Unite dal 1962, tutta la carriera del diplomatico del Ghana si è svolta all'interno della burocrazia dell'Onu. Nel 1993, gli venne affidato l'incarico di responsabile delle missioni di pace. Fu segretario generale dell'Onu per due mandati, dal gennaio 1997 al dicembre 2006. Nel 2001 fu insignito, insieme all'intera organizzazione delle Nazioni Unite, del Nobel per la Pace per il suo lavoro umanitario.