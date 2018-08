Sortino, in auto arnesi atti allo scasso: 2 catanesi denunciati

Avevano in auto chiavi alterate, arnesi atti allo scasso e due motoseghe di probabile provenienza furtiva. Due giovani catanesi di di 27 e 20 anni, fermati per un controllo su strada dai Carabinieri a Sortino, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Il materiale, del quale i giovani non hanno saputo spiegare la provenienza, è stato sequestrato per i dovuti accertamenti. Il conducente dell'auto è stato inoltre segnalato per guida con patente revocata.