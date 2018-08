Augusta, 71enne sorpreso dai Carabinieri ad abbandonare rifiuti su strada

Stava abbandonando il proprio sacchetto di immondizia per strada, laddove ce n'erano già tanti altri, lungo via Garda tra Augusta e Melilli, quando è stato fermato dai Carabinieri in servizio di controllo del territorio. Pertanto un 71enne, augustano è stato sanzionato dai militari dell'Arma oltre che obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.