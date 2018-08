"Edipo a Colono" al teatro di Epidauro. Granata: "E' stato un trionfo"

L'assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Granata, ha assistito alla prima delle rappresentazioni classiche portate in tournée dalla Fondazione Inda nello straordinario scenario del Teatro di Epidauro.

"È stato un trionfo per “Edipo a Colono”, per l'immagine internazionale dell'Istituto del dramma antico e per la nostra città – ha detto l'assessore Granata – la contestuale dell'ambasciatore italiano in Grecia e del ministro della Cultura greco, in una cornice di oltre seimila spettatori, sono segnali importantissimi di attenzione e rispetto verso quella che è la nostra più improntate istituzione culturale. Si lavorerà a un rapporto di gemellaggio stabile tra Siracusa, l'Inda e la Grecia. Non solo attraverso spettacoli teatrali ma anche consolidando relazioni stabili tra le accademie dei due teatri, attraverso mostre ed eventi".