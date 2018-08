Rinviata la partita Siracusa-Reggina in segno di lutto per le vittime di Genova

La lega Pro si ferma: tutte le partite in programma per domenica sono state rinviate a data da destinarsi in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova.

Rinviata pertanto la partita in programma domenica sera al Nicola De Simone tra Siracusa e Reggina, valevole per la Coppa Italia.

La società azzurra ha già predisposto le modalità di rimborso dei tagliandi acquistati: sarà possibile conservare il tagliando e assistere alla gara una volta riprogrammata o sarà possibile, entro lunedì 20 agosto, chiedere il rimborso del tagliando presso il punto vendita che lo ha emesso.