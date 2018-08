Atto di indirizzo e interrogazione di Progetto Siracusa e Amo Siracusa

Un atto di indirizzo e un'interrogazione sono stati indirizzati dai consiglieri comunali di progetto Siracusa e Amo Siracusa alla giunta comunale.

Nell'atto di indirizzo si chiede mantenere tutti gli uffici di circoscrizione, in particolare quelli meno vicini agli uffici centrali, per quanto concerne l'erogazione dei servizi da parte dell’ufficio anagrafe e stato civile e dai servizi sociali.

Nell'interrogazione i consiglieri Reale E Vinci chiedono chiarimenti sull'avviso pubblico per la ricerca di un immobile da prendere in affitto per destinarlo a sede degli uffici Ragioneria, Commercio,Tributi, Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale e successivamente destinato a sede degli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici, oltre che Tributi. I due consiglieri vogliono far luce sull'iter che ha portato alla scelta dell'immobile e sul successivo cambio destinazione. In ultimo chiedono di sapere se proprio in virtù di questo cambio al Comune sia stato chiesto un risarcimento danni.