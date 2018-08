Rosolini, impianto pubblica illuminazione: progetto con richiesta di 1 milione di euro

Il Comune di Rosolini partecipa al bando PO-FESR Sicilia 2014-2020 per la richiesta di un contributo di un milione di euro per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica.

A darne notizia il Sindaco Pippo Incatasciato: “ Come Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco – riteniamo prioritario intervenire sull’impianto di pubblica illuminazione al fine di adeguare e ed incrementare la dotazione infrastrutturale e garantire un importante risparmio energetico".

“Il progetto - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Carmelo DI Stefano - prevede il rinnovo del 50% dell’impianto di pubblica illuminazione oggi esistente che ci consentirà un risparmio del 70% del costo annuale (bollettazione e manutenzione dei corpi illuminati) che ammonta a 188 mila euro. Con l’ammodernamento andremo a pagare annualmente 69 mila con un risparmio di 120 mila euro circa".