Autostrada Siracusa-Gela, erbacce invadono la sede stradale

Il tratto autostradale Siracusa-Gela poco sicuro per la presenza di grossi cespugli di erbacce ai margini delle carreggiate.

A denunciare la situazione è Bruno Marziano, già assessore regionale, che, in particolare, fa riferimento al tratto fra Cassibile e Noto.

"E’ evidente - scrive in una nota - che da troppo tempo non viene fatto diserbo e manutenzione". Da qui l'appello al Consorzio Autostrade Siciliane per mettere in atto "un intervento rapido e poco costoso che però migliorerebbe di molto la sicurezza".