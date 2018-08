Siracusa, lavaggio auto a cielo aperto in Piazza Santa Lucia e si scatena la rabbia e l'indignazione sul web

Un pomeriggio d'estate a Siracusa, per la precisione alla Borgata, quartiere storico del capoluogo, scrigno di monumenti importanti e "casa" della Santa Patrona, accade quello che non ti aspetti, quello che neanche la persona più sciatta e strafottente potrebbe immaginare: un lavaggio auto a cielo aperto in Piazza Santa Lucia sotto quegli alberi che dovrebbero ospitare gli anziani seduti sulle panchine o i bambini e le loro mamme.

E accade sotto gli occhi di tutti da parte di un gruppetto di ragazzini, che forse pensano che tutto ciò sia normale, che anche questo sia consentito.

Una giovane, stupita come noi, G.S., scatta la foto e riprende, quasi d'istinto, i ragazzi per far capire loro " che così non si fa", che "non è permesso". Per tutta risposta viene quasi aggredita verbalmente.

Inutile dire che ormai ogni limite è stato superato, che questo quartiere continua ad essere "sfregiato" e "violato" in ogni suo aspetto, dalle stesse persone che lì vivono: dopo i rifiuti abbandonati ovunque, persino vicino al Sepolcro di Santa Lucia, adesso l'asticella del degrado si è alzata.

Cosa dobbiamo aspettarci ancora?

La giovane intervenuta ci ha riferito di aver chiamato i vigili urbani, in quel momento impegnati a Fontane Bianche. Non sappiamo se siano intervenuti successivamente, ma una cosa è certa bisogna mettere un freno alla deriva cui questo quartiere sta andando incontro, a tutela di tutte le persone perbene che ci vivono e che meritano rispetto e aiuto dalle autorità competenti. Ognuno deve fare la sua parte, non si può consentire a pochi di tenere in scacco la maggioranza.