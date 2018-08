Siracusa, contromisure contro rischio incendi nell'area di Casina Cuti

Un punto acqua, una nuova dotazione di estintori e la riparazione del telone di copertura delle rivendite di souvenir. Questi gli interventi immediati che saranno messi in campo dal Comune dopo l'incendio di ieri nell'area di Casina Cuti, a Siracusa.

Lo ha assicurato agli operatori commerciali dell'area l'assessore alla Cultura e al turismo, Fabio Granata, che ha anche prospettato loro la grande opportunità rappresentata dalla prossima istituzione del Parco archeologico di Siracusa.

"La vasta area archeologica – ha aggiunto l'assessore Granata – gestita in maniera autonomo e come un unicum riporterà Siracusa al posto che le spetta tra le grandi capitali culturali del Mediterraneo. Col Parco si supereranno tante emergenze, compresa quella relativa agli incendi, ma sopratutto con la sua istituzione si aprirà una nuova epoca nella valorizzazione del nostro Patrimonio e per il turismo culturale".