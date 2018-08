Noto, rapina a mano armata in bar tabacchi: arrestato 37enne

Pistola in pugno entra in un bar tabacchi nel centro di Noto e si fa consegnare il denaro in cassa, 500 euro. Poi si dilegua rapiodamente.

E' accaduto l'11 agosto scorso: i Carabinieri, dopo aver sentito i testimoni e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno identificato il presunto auto, un pachinese di 37 anni, lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di rapina aggravata. L’uomo portava ancora con sé la pistola con 15 colpi nel caricatore.Il 14 agosto la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.