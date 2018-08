Siracusa e provincia, "Ferragosto sicuro": 4 arresti, 2 denunce, 50 sanzioni. Chiusa anche una pizzeria

Quattro arresti, due denunce, 12 giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e 50 sanzioni per violazioni del codice della strada

Questo il bilancio dell'operazione "Ferragosto sicuro" dei Carabinieri a Siracusa e provincia, che ha visto l'impiego di oltre 100 militari e più di 50 pattuglie.

A Carlentini è finito in manette un uomo di 38 anni che ha picchiato la moglie davanti ai figli, causandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Ad Agnone Bagni è stato arrestato Antonino Milone, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, poiché destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania. Deve espiare 7 anni, 6 mesi e 21 giorni per reati predatori commessi a Lentini tra il 1998 e il 2006.

Ad Augusta Antonino Lanzafame è passato dai domiciliari al carcere perché trovato in un parcheggio pubblico in evidente stato di agitazione, mentre brandiva un coltello da cucina di 40 cm contro i condomini della palazzina attigua alla propria.

Durante i controlli su strada sono stati controllati oltre 350 veicoli e identificate circa 580 persone, elevate più di 50 contravvenzioni per comportamenti in violazione del Codice della Strada. La maggior parte delle sanzioni sono state elevate per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida.

Numerosi sono stati invece i ragazzi trovati in possesso di sostanza stupefacente: in 12, di età compresa tra i 17 e 25 anni, sono stati segnalati alla Prefettura.

A Portopalo di Capo Passero durante controlli in bar e ristoranti, in una pizzeria sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie che hanno portato alla chiusura della cucina.