La Sicula Leonzio sabato in amichevole con il Palermo

Allenamento in mattinata per la Sicula Leonzio con lavoro preventivo, attivazione tattica, possesso palla, partita con sei porte ed esercitazione tattica.

Sabato la squadra sarà impegnata in un test amichevole contro il Palermo al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

“Ulteriore test importante in questa fase di preparazione alla stagione – ha commentato il presidente Giuseppe Leonardi–. Banco di prova bello e prestigioso per noi, segno costante di ulteriore crescita contro un avversario prestigioso. Avere ricevuto questo invito dal Palermo ci fa piacere e sottolinea le ambizioni ed i buoni rapporti della nostra società”.

Il test amichevole, alle 17:30, sarà a porte chiuse poiché ospitato nella struttura militare del “Tenente Onorato”. Domani allenamento in mattinata. Domenica e lunedì riposo.