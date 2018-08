Siracusa, una pedana per vedere da vicino il quadretto della Madonna delle Lacrime

Una pedana in legno sarà montata domani al Santuario della Madonna delle Lacrime per consentire ai fedeli di poter vedere da vicino il Quadretto miracoloso. Resterà montata da sabato 18 agosto e fino a giorno 27 grazie anche ai volontari che faranno servizio di vigilanza.

Lo scorso anno sono stati oltre 10 mila pellegrini accorsi per pregare da vicino la Madonnina di Siracusa.

Nel 2017 la prima famiglia, che ebbe accesso sulla pedana per il passaggio davanti alla Madonnina, si trovava in pellegrinaggio per ringraziare della grazia ricevuta per la nascita di un figlio, nato proprio il 29 agosto, giorno in cui si fa memoria dell’inizio della lacrimazione della Madonna.

A partire da lunedì 20 agosto al 1 settembre, il Santuario rimarrà aperto con orario continuativo dalle 7,00 alle 21,00 per celebrare il 65° anniversario della lacrimazione.